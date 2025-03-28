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أعادنا للمنافسة.. جمال العدل يشكر الأهلى على الانسحاب من القمة

01:28 ص الجمعة 28 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (2)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن انسحاب النادي الأهلي، من مباراة القمة، أعاد الفريق الأبيض للمنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال العدل في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عندنا مباراة مهمة جدًا أمام سيراميكا كليوباترا والجميع في قمة تركيزه، وهي مباراة لها حسابات خاصة، والفوز سيكون دافعا للفريق".

وتابع:" مباراة القمة، أعادت الزمالك للمنافسة على اللقب، ومنحتنا دفعة قوية، ورغم أن بيراميدز الأقرب للفوز في البطولة، ولكن الأهلي والزمالك في الصورة للمنافسة لحسم اللقب".

وأضاف:" الزمالك انسحب من مباراة القمة في الموسم الماضي بسبب 4 مطالب، وتم تنفيذ 3 مطالب منها، وتم وضع جدول منتظم، ورحل عامل حسين، بجانب تغيير لجنة الحكام، وكانت مطالب مشروعة".

وشدد:" في المؤتمر الصحفي أكدنا أن الحكام المصريين أضروا الزمالك، ولكن لم نطلب حكام أجانب لمباراة القمة ونحاول أن نمنح الثقة للحكام المصريين لأنهم ركن أساسي في قطاع الكرة".

وأختتم:" نشكر الأهلي على الانسحاب وكان الأمر في صالح الزمالك، والدوري بدون الأهلي والزمالك ليس له معنى".

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