ليس إمام عاشور.. جمال العدل يكشف ٱخر تطورات تجديد زيزو مع الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، اقترب من تجديد عقده مع النادي بنسبة كبيرة.

وفي تصريحات له عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يُعرض على قناة "etc"، قال العدل: "حسين لبيب هو من يدير شؤون الزمالك حاليًا، وقد منح الثقة لكل من ميدو وحازم إمام ولجنة التخطيط، والجميع يعمل فقط من أجل مصلحة النادي".

وعن توفير الأموال اللازمة للصفقات الجديدة، أوضح العدل: " لجنة الاستثمار تعمل بكل جهد، وقمنا بتوفير مبلغ مالي لدعم الصفقات، نحن نسير بخطى ثابتة، وأطمئن جمهور الزمالك بأن هذه المرحلة ستنتهي قريبًا، والفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير".

وعن ملف تجديد زيزو، أشار العدل إلى أن "الزمالك تعاقد مع لاعبين من الأهلي في الماضي، والعكس صحيح، ولكن زيزو يعد رمزًا مهمًا للنادي، وليس مثل إمام عاشور،

وأكد العدل قائلاً:" زيزو اتعرض عليه فلوس كتير للرحيل ولكنه رفض، وبنسبة 80% زيزو لن يلعب في مصر سوى للزمالك".

وفيما يخص ممدوح عباس، قال العدل: "ممدوح عباس هو أحد أكبر داعمي الزمالك، وهو عاشق للنادي منذ أيام حسن شحاتة، ورغم أنه عصبي أحيانًا، فإنه دائمًا يعبر عن دعمه الكبير للزمالك".