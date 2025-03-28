جائزة جديدة لحسام عبد المجيد داخل نادي الزمالك

كتب - محمد الميموني:

حصل حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل نادي الزمالك، خلال شهر فبراير الماضي بتصويت الجماهير.

وأعلن نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، من خلال نشر صورة لحسام عبد المجيد وكتب عليها: "سيداتي وسادتي نقدم لكم الفائز بجائزة لاعب شهر فبراير".

وشارك عبد المجيد خلال الموسم الحالي بشكل عام، في 30 مباراة رفقة الفارس الأبيض بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وكان الفارس الأبيض، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على فريق سموحة في ربع النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.