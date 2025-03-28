لن نقع في الفخ.. رد مثير من عدلى القيعى على تصريحات بيراميدز عن الحكام

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن تطورات الأزمة التي يمر بها النادي بسبب قرار انسحابه من بطولة الدوري على خلفية أحداث مباراة القمة الأخيرة.

وفي تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، قال القيعي: "يا جماهير الأهلي، هذا ليس وقت الجدال أو التنظير بأي حال من الأحوال، بغض النظر عن القرار الذي سيتم اتخاذه. الأهم هو أن يكون القرار في مصلحة النادي الأهلي، وأكرر، مصلحة الأهلي فقط.

وتابع: " نحن حاولنا تحسين الأجواء العامة، لكن يبدو أن هناك محاولات لاستدراجنا لاتخاذ قرارات في أذهان البعض".

وأكمل القيعي تصريحاته: "هدفنا الآن هو الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ومواصلة مشوارنا، لأن الدوري ما زال في متناولنا، ومع الإصرار على الفوز في جميع المباريات، يمكننا العودة للمنافسة في أصعب الظروف".

وواصل تصريحاته: "لن نستدرج إلى أي جدل حول مباراة بيراميدز القادمة، ولا حول مسألة الحكام الأجانب. الحديث عن الحكام المصريين والأجانب في مباراة بيراميدز أصبح أمرًا غير منطقي".

وأختتم: " استغرب من تصريحات بيراميدز اليوم بأنهم لن يطلبوا حكامًا أجانب، بعد أن كانوا قد أعلنوا سابقًا عن استعدادهم لدفع الأموال لحكام أجانب، لماذا غيرت رأيك الآن؟ هل هذا كله فقط لتشويشنا؟ نحن لن نقع في هذا الفخ".