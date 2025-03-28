أطيب أب في مصر.. رسائل كوميدية من جمهور الزمالك لوالد زيزو

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر اللاعب أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع اقتران اسمه بالانتقال للنادي الأهلي في ظل قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

و يجري مسؤولي نادي الزمالك محاولات مكثفة مع والد اللاعب زيزو، بصفته الوكيل الرسمي له، والذي تلقى عدة عروض من أندية محلية وخليجية في الفترة الأخيرة لضم نجله.

في هذا السياق تفاعل جمهور نادي الزمالك بشكل كوميدي مع هذا الموقف، حيث وجهوا رسائل كوميدية له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما سنعرضه في السطور التالية:

حيث كتب أحد مشجعين نادي الزمالك: " القبول عند ابو زيزو حاجه تانيه تحسه راجل طيب من الناس اللي تحب تقعد معاهم".

وكتب آخر: " إحنا لو فكرنا نعمل عيد أب، عمو أبو زيزو هيبقي الراعي الرسمي له".

بينما نشر أخر مقطع فيديو لصورته مرفقًا بها أغنية لعمرو دياب جاءت كلماتها" إنت اغلى الناس عليا".

ونشر مشجع أخر: "أبو زيزو هو الأصل أحسن أب في مصر".

وفي رسالة طريفة كتبها مشجع: "لو كل آباء العالم مثل ابو زيزو.. لأغلقت كل محاكم الأسرة".

وكتب مشجع آخر: "كاريزما، حضور، شياكة، الراجل ده وكيل لاعبين عالمي".

ونشر أخر: "لما حد يسألني عن الحاج والد أحمد مصطفى زيزو: أتقصد ذلك الشخص القنوع المتواضع الكريم صاحب الأيد الخفية في الكرم والجود".

وفي رسالة كوميدية قال مشجع: "أنا مش مصدق أن ده أبو زيزو أنا مفكره أخوه الصغير".