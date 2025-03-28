إخلاء سبيل 5 من مشجعي النادي الأهلي.. محاميهم يكشف التفاصيل

كتب - نهى خورشيد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 5 من مشجعي النادي الأهلي، على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد فترة من التحقيقات، وفقًا لما أعلنه محاميهم محمد رشوان.

وعن تفاصيل القضية، قال رشوان في تصريحات خاصة لمصراوي: "القضية تتعلق بأحداث وقعت خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023".

وأضاف: "خلال تلك المباراة، تم احتجاز عدد من مشجعي الأهلي بتهم تتعلق بأعمال الشغب".

وتابع: "كما وُجهت إليهم اتهامات أخرى، من بينها نشر منشورات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

واختتم رشوان حديثه قائلاً:" وعلى مدار الفترة الماضية، تم الإفراج عنهم على دفعات بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وكل فترة لجنة العفو والنيابة العامة بتخرج مجموعة، ودول اللي خرجوا انهارده".