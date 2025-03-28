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طاقم تحكيم هندوراسي لمباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر

12:38 ص الجمعة 28 مارس 2025

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كتب - نهى خورشيد

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، مساء اليوم الخميس، هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

ويدير مواجهة الزمالك وسيراميكا طاقم حكام من هندوراس بقيادة هيكتور سعيد مارتينيز حكمًا للساحة، ويعاونه كلاً من والتر لوبيس مساعد أول، كرستيان راميريز مساعد ثانٍ، وسيلفن براون حكمًا لتقنية الـVAR، بمساعدة الكوستاريكي بنجامين بينادا، فيما سيكون المصري محمود ناجي حكمًا رابعًا.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك وسيراميكا غداً الجمعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس مصر
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