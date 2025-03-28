هل يجدد زيزو مع الزمالك ويشارك في كأس العالم للأندية بشكل استثنائي؟

يسابق مسؤولي نادي الزمالك الزمن خلال الفترة الحالية لتجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويتمسك نادي الزمالك بكل قوة وجهد، باستمرار اللاعب وتجديد عقده مع الفريق، والوصول لصيغة اتفاق مالي مرضية بين الطرفين.

وشهدت الفترات الماضية، تفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك، مع زيزو ووالده، ولكن لم يصلا الأطراف إلى أي صيغة اتفاق حتى الآن، حيث يطلب والد اللاعب الحصول على راتب سنوي كبير بجانب الحصول على منحة تعاقد.

عل يشارك في كأس العالم للأندية بشكل استثنائي؟

زيزو تلقى عرضا خلال الفترة الماضية من نادي العين الإماراتي، من أجل الانضمام إليه والمشاركة معه في كأس العالم للأندية، ولكنه لم يبدي قراره النهائي حتى الآن في ظل مفاوضات الزمالك.

وربما تشهد الفترة المقبلة، وصول زيزو لاتفاق مع نادي الزمالك لتجديد العقد، مع الموافقة على الانضمام لفريق العين الإماراتي بشكل استثنائي خلال فترة كأس العالم للأندية للمشاركة في المونديال، كما فعل النادي الأهلي مع حمدي فتحي.

ويتولى أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك المفاوضات حاليا، مع زيزو ووالده من أجل تجديد العقد، بعد إرسال عرضا رسميا له في الأيام الماضية، بقيمة 80 مليون جنيه في الموسم.