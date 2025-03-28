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"الجميع حذر بيبو".. هل يستمر الأهلي في طريقه للانسحاب من الدوري؟

08:00 ص الجمعة 28 مارس 2025
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    فريق الأهلي
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يترقب الجميع في الوقت الحالي، موقف النادي الأهلي النهائي، من استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد قرار اللجنة الأولمبية بتأييد عقوبات رابطة الأندية واعتبار الأحمر مهزوما في مباراة الزمالك 3\0.

وكان الأهلي قد رفض خوض مباراة القمة ضد نادي الزمالك بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، رغم طلباته بضرورة تواجد طاقم تحكيم أجنبي لتوفير الشفافية وتكافؤ الفرص.

ولجأ النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية من أجل الوصول إلى حل، والتي أصدرت مساء أمس الأربعاء، بيانا يؤكد أن قرارات الرابطة كانت سليمة، باعتبار الزمالك فائزا 3\0، وخصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي بنهاية الموسم.

الجميع يحذر محمد الخطيب

وشهدت الساعات الماضية، تطورات داخل النادي الأهلي بعد قرار اللجنة الأولمبية، حيث أوصت شركة الكرة بالنادي، محمود الخطيب رئيس النادي، بضرورة استكمال مسابقة الدوري لتجنب الخسائر الكبيرة بجانب العقوبات المضاعفة وفقا للوائح.

وتقرر أن يعود محمود الخطيب إلى القاهرة يوم السبت المقبل، بعد أداء مناسك العمرة وذلك لدراسة الموقف كاملا بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، ولكن هناك تحذيرات من الاستمرار في قرار الانسحاب من المسابقة.

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