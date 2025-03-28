"هدف شيكابالا وصاروخية بنتايك".. طريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير للفريق، للانتصار بعد الهزيمة من بتروجيت في كأس عاصمة مصر، كذلك الحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة ستيلينبوش في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

واستهل الزمالك مشواره في كأس مصر، بمواجهة سماد أبو قير والفوز عليه بنتيجة 2-0، وفي دور الـ 16 اصطدم بمودرن سبورت وفاز بنتيجة 2-1، وفي هذه المباراة تعادل مودرن سبورت في الدقائق الأخيرة، لتصل إلى الوقت الإضافي، قبل أن يسجل شيكابالا هدف الفوز.

وفي ربع نهائي كأس مصر، واجه الزمالك سموحة وتمكن من الفوز بنتيجة 4-2، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدفين مقابل هدف، إلا أن بركات حجاج سجل في مرماه ليعادل النتيجة، قبل أن يضيف محمود بنتايك الثالث في كرة صاروخية من خارج الـ18 ومصطفى شلبي الرابع.

وفي حالة فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، يواجه الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي التي تقام في نفس التوقيت.

اقرأ أيضًا:

"أهدر حق جمهوره وهدد اللقب بقوة".. إعلامي يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

"وقع في بلاعة".. موقف غريب للحكم وجيه أحمد قبل 22 عاما