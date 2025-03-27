الكرة المصرية لم تستفد من وجودك بالفيفا؟ هاني أبو ريدة يجيب

كتب- محمد عبدالهادي:

أجاب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن التساؤلات التي ترددت عن عدم استفادة الكرة المصرية من وجوده في في الاتحاد الدولي أو الأفريقي.

وقال هاني أبو ريدة خلال حواره المصور الذي تم إذاعته عبر الصفحة الرسمية للاتحاد: " لأ أحب الإعلان عن تلك الأمور، ولكن كل ما أستطيع فعله لأجل الكرة المصرية يكون في حدود اللوائح فقط".

وتابع: " المنتخبات الوطنية بالنسبة لي هو أبرز أولوياتي، ودائمًا ما أبحث عن فرص لهم للاحتكاك مع المنتخبات الإفريقية".

وواصل تصريحاته: " الأهم في الفترة الحالية، هو تأهل المنتخب لبطولة كأس العالم، وهو ما سيسعدنا جميعًا، وأن يتكرر هذا الانجاز كما حدث في 2018 خلال وجودي أيضًا".

وأختتم تصريحاته: "أتواجد بشكل يومي في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة ترتيب الأمور ونعمل علي اكتشاف كوادر جديدة للارتقاء بمستوي الاتحاد".