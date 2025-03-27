10 صور من تدريبات الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي كأس مصر

كتب - محمد الميموني:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس 27 مارس، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى كأس مصر.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة 28 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وكان نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وتنقل مباراة الفارس الأبيض أمام نادي سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس مصر غدا، عبر قناة "أون سبورت 1".