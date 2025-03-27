هاني أبو ريدة يتحدث عن "السبب الرئيسي" في أزمة مباراة القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تصدرت حديث الوسط الرياضي في الأيام الماضية.

ومنذ بداية أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لم يدلي هاني أبو ريدة بأي تصريحات عنها، خاصة في ظل وجود الاتحاد المصري طرفًا في الشكوي المقدمة من النادي الأهلي للجنة الأولمبية، والتي أصدرت قرارها أمس الأربعاء برفض شكوي الأهلي وصحة موقف الاتحاد والرابطة.

وفي حوار مصور تم إذاعته عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيسبوك" قال: " ما يتم تمريره أن أزمة مباراة القمة هي نتاج لصراعات بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية هو عار تمامًا من الصحة".

وتابع: "ما يحكم العلاقة بين الرابطة والاتحاد والأندية هو اللوائح، ومن غير المنطقي أن أكون أنا من أضع اللوائح ولا أقوم بتطبيقها".

وأكمل: " ضيق الوقت كان السبب الرئيسي وراء الأزمة، ولم نتمكن من استقدام حكام أجانب للمباراة، وعلينا أن ندعم الحكام المصريين ونصدرهم للمحافل الدولية|.

وواصل تصريحاته: " الفترة الماضية شهدت اخفاقات كثيرة، ولكننا نعمل في الوقت الحالي على تطوير الحكام المصريين، حتى نراهم في كأس العالم والمناسبات الدولية الكبرى".

وأختتم: " لدينا مشروع لتطوير الحكام، ولدينا رئيس لجنة حكام دولي و على مستوى عالي ، والمشروع سيخرج للنور قريبًا".