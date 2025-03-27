هاني أبو ريدة يكشف خطته لزيادة عدد المحترفين بالدوريات الأوروبية

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن العديد من القضايا المتعلقة بالكرة المصرية في الفترة الأخيرة، والمقترحات التي تثير تساؤلات الجماهير نحو مستقبل الكرة.

وفي حوار أجراه عبر الموقع الرسمي للاتحاد قال أبو ريدة: " نعمل في الوقت الحالي على مشروع لتطوير الكرة المصرية، وبدأناه من خلال اكتشاف المواهب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي وآرسين فينجر مدير التطوير، ونتابع جميع اللاعبين في مصر".

وعن مقترح زيادة عدد المحترفين في الدوريات الأوروبية قال أبو ريدة: " بداية من شهر مايو المقبل، سيكون هناك خبر أجنبي متخصص في قطاع الناشئين، وهذا ضمن الخطة التي نتبعها وسيظهر تأثيرها على مدى السنوات القادمة".

وواصل تصريحاته: "بدأنا مشروع تطوير الكرة المصرية منذ التسعينات، وبالفعل نجحنا في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات خلال هذه الفترة، وسنعمل على مواصلة ما بدأناه".