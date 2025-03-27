مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

أوساسونا

الدوري الإماراتي

بني ياس

- -
20:00

العروبة

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن حكم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

09:28 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 13 صورة
    مباراة بيراميدز والمصري (1)
  • عرض 13 صورة
    لاعبي بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    صوره ارشيفية لمباراة بيراميدز
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود بسيوني، يعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، حكما رابعا خالد الغندور، وعلى الفار عبد العزيز السيد ويعاونه أحمد حسام طه.

وكان نادي بيراميدز، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز في الدور ربع النهائي على حساب إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما صعد البنك الأهلي إلى الدور ذاته بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"بسبب أحداث مباراة أتلتيكو".. الاتحاد الأوروبي يقرر فتح تحقيق مع رباعي ريال مدريد

"موقف صلاح ومرموش".. الإعلان عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق بيراميدز موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي كأس مصر مباراة بيراميدز والبنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال