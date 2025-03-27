الكشف عن حكم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود بسيوني، يعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، حكما رابعا خالد الغندور، وعلى الفار عبد العزيز السيد ويعاونه أحمد حسام طه.

وكان نادي بيراميدز، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز في الدور ربع النهائي على حساب إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما صعد البنك الأهلي إلى الدور ذاته بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون مقابل.

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