كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، أن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، تواصل معهم وأخبرهم بعدم قانونية الخطاب المرسل، من الرابطة إلى اتحاد الكرة المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أبلغنا أن قرار اللجنة الأولمبية، أكد عدم قانونية الخطاب المرسل من رابطة إلى اتحاد الكرة يوم 9 مارس الجاري".

وأضاف: "خطاب رابطة الأندية إلى اتحاد الكرة، لا قيمة قانونية له لأنه مخالف للوائح، لذلك على أي فريق يرغب في استقدام حكام أجانب لمبارياته، أن يقوم بإرسال طلب رسمي إلى اتحاد الكرة مرفق بشيك مقبول الدفع بالقيمة المخصصة لاستقدام الطاقم الأجنبي قبل انتهاء المهلة".

واختتم المصدر تصريحاته: "بيراميدز يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي".

وشهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل الواسعة بسبب التحكيم، بعدما رفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري، بسبب إسنادها لطاقم تحكيم مصري.

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