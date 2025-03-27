لاعب الأهلي ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي

كتب - مراسل مصراوي:

اقترب لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عبد الرحمن فيصل من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الاتفاق بين الأهلي والفريق الفرنسي على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي وافق على رحيل فيصل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بداية من الموسم المقبل".

وأضاف: "اللاعب سيطير إلى فرنسا يوم الأحد المقبل، من أجل الخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات الانضمام إلى الفريق الباريسي".

وسيتولى تدريب فيصل في فريق باريس سان جيرمان، مدربه السابق في النادي الأهلي ستيفين ماديسن، الذي سيتولى تدريب فريق العاصمة الفرنسية بداية من الموسم المقبل أيضًا.

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