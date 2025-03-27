مفاجأة.. بيراميدز لم يطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي لهذا السبب

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، مصير وجود حكام أجانب في مباراة بيراميدز أمام الأهلي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 12 أبريل المقبل على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل في الدوري المصري.

وأوضح المصدر، أن نادي بيراميدز لم يطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي (باعتباره صاحب الأرض)، لأنه يستند على خطاب رابطة الأندية بتحمل التكاليف الكاملة للحكام بخطاب رسمي لاتحاد الكرة.

وأوضح المصدر، رابطة الأندية لم ترسل قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة حتى الآن، وفي نفس الوقت اتحاد الكرة لن يخاطب أي اتحاد لطلب حكام أجانب لمباراة بيراميدز والأهلي، إلا عندما ترسل رابطة الأندية كافة التكاليف.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي اعترض على خوض مباراة الزمالك الماضية، لعدم إسنادها لحكام أجانب، ورفض التواجد في المباراة، وتم فرض عقوبة الانسحاب عليه باعتباره خاسرا 3\0، مع خصم ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم.