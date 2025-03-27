مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

أوساسونا

الدوري الإماراتي

بني ياس

- -
20:00

العروبة

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة.. بيراميدز لم يطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي لهذا السبب

04:01 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز 1_3
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز 1_4
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    من مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    معلق مباراة الأهلي وبيراميدز يرد على انتقادات وصفه لـ"طرد الشيبي"
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    من مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز 2
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وبيراميدز 3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، مصير وجود حكام أجانب في مباراة بيراميدز أمام الأهلي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 12 أبريل المقبل على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل في الدوري المصري.

وأوضح المصدر، أن نادي بيراميدز لم يطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي (باعتباره صاحب الأرض)، لأنه يستند على خطاب رابطة الأندية بتحمل التكاليف الكاملة للحكام بخطاب رسمي لاتحاد الكرة.

وأوضح المصدر، رابطة الأندية لم ترسل قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة حتى الآن، وفي نفس الوقت اتحاد الكرة لن يخاطب أي اتحاد لطلب حكام أجانب لمباراة بيراميدز والأهلي، إلا عندما ترسل رابطة الأندية كافة التكاليف.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي اعترض على خوض مباراة الزمالك الماضية، لعدم إسنادها لحكام أجانب، ورفض التواجد في المباراة، وتم فرض عقوبة الانسحاب عليه باعتباره خاسرا 3\0، مع خصم ثلاث نقاط أخرى بنهاية الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي بيراميدز أخبار الأهلي نادي بيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال