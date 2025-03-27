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مدرب ستيلينبوش عن مواجهة الزمالك: أحد عمالقة القارة الإفريقية

03:48 م الخميس 27 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

تحدث ستيف باركر المدير الفني لنادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي، عن مواجهة الزمالك المقبلة ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ستيف باركر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"لدي حماس كبير للمباراة المقبلة، أن تلعب ضد فريق من عيار الثقيل، وأحد عمالقة القارة الإفريقية، الفائز أكثر من مرة بالكونفدرالية، وحامل اللقب الحالي، فهذا يولد الكثير من الحماس والتوقعات لهذه المواجهة، وأنا متحمس لها وكذلك اللاعبين".

وأضاف:"الزمالك فريق يتمتع بتاريخ كبير وخبرة واسعة في كرة القدم الأفريقية، ستكون مواجهة صعبة، لكنها تحدٍ نرحب به لهذا السبب نرغب في اللعب في مثل هذه البطولات، لمواجهة فرق مثل الزمالك".

وأكمل:"كما قلت، إنها مواجهة مثيرة للغاية وتحدٍ كبير لي وللاعبين لأننا نواجه فريق أثبت أنه عملاق في القارة".

واختتم حديثه قائلًا:" سنكون دائمًا الفريق الأقل حظًا بغض النظر عن هوية خصمنا في القرعة، لكن نعم، نحن نفخر بكوننا فريقًا مليئًا بالالتزام والمرونة، ونريد أن نترك بصمتنا في القارة، وهذه المواجهة تمنحنا تلك الفرصة".

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