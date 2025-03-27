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ودية زد وراحة سلبية.. مصراوي يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

03:07 م الخميس 27 مارس 2025
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر لمصراوي، استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الهلال السوداني، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فيما تقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل المقبل.

وقال المصدر، إن الفريق حصل على راحة من التدريبات اليوم الخميس، بعدما خاض لقاء ودي ضد زد، مساء أمس الأربعاء.

ويستأنف الأهلي تدريباته، بداية من غدا الجمعة حتى ليلة المباراة، ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مؤتمرا صحفيا قبل المران الختامي.

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