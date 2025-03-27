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يؤكد دعمه للأبطال.. وزير الرياضة يستقبل أسرة لاعب الاسكواش

02:42 م الخميس 27 مارس 2025

وزير الرياضة يستقبل أسرة لاعب الاسكواش

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كتب- محمد خيري:
استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، أسرة لاعب الإسكواش المصري الصاعد محمد زكريا، في لقاء استعرض خلاله الإنجازات التي حققها اللاعب مؤخرًا، واستعداداته للمحافل الرياضية المقبلة.

وخلال اللقاء، تم التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محمد زكريا، حيث أكد له الوزير دعم الوزارة الكامل له وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة مسيرته الرياضية بنجاح، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للإسكواش.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي يقدمه محمد زكريا في البطولات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين على رأس أولوياتها، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت أسرة اللاعب عن سعادتها بلقاء الوزير، مشيرةً إلى حرص محمد زكريا على تطوير مستواه الفني والبدني لتحقيق مزيد من النجاحات في رياضة الإسكواش.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة محمد زكريا
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