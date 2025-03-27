هل جدد زيزو عقده مع الزمالك؟ مصدر يكشف تفاصيل جديدة

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تطورات ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بعد شهرين وتحديدا في شهر يونيو، ويحق له التوقيع لأي فريق والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "مازال نادي الزمالك يبحث الوصول لاتفاق مالي مع زيزو وولده من أجل حسم التجديد بشكل رسمي، واللاعب لم يوقع على عقود جديدة كما تردد".

وأضاف: "هناك انفراجة في الملف خلال الساعات الماضية، بعدما تواصل أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط مع والد اللاعب، وتم توضيح بعض وجهات النظر، لتقارب الاتفاقات المادية".

وأكمل: "هناك جلسة سوف تجمع زيزو ووالده مع مسؤولي الزمالك، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، لحسم الملف بشكل رسمي، خاصة وأن نادي الزمالك متمسك باستمرار اللاعب وعدم التفريط فيه".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك أرسل عرضا رسميا لزيزو، مطلع الموسم الحالي بقيمة مادية 80 مليون جنيه في الموسم، بخلاف منحة التعاقد التي سيحصل عليها.