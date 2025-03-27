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"لم يطالب بحكام أجانب".. اللجنة الأولمبية تكشف حيثيات قرارها في شكوى الأهلي

01:21 م الخميس 27 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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كتبت-هند عواد:

كشف شريف القماطي رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية المصرية، حيثيات قرار اللجنة بشأن رفض شكوى الأهلي في مباراة القمة واعتماد قرار رابطة الأندية باعتباره خاسرا اللقاء وخصم 6 نقاط من رصيده.

وقال شريف القماطي في تصريحات عبر قناة "ETC": "الأهلي أكد في شكواه أنه لم يطالب بتعيين طاقم أجنبي لإدارة مباراة القمة، ولكنه أوضح أن الرابطة أرسلت خطاباً بذلك لاتحاد الكرة، وأصدرنا قرارا برفض شكوى الأهلي وفقًا للوائح".

وأضاف: "الشواهد والمبررات كانت واضحة، وهو ما جعل اتخاذ القرار سريعاً برفض شكوى الأهلي، لا يوجد تدخل في قرارات لجنة الأندية الأولمبية بشأن شكوى الأهلي ولا حتى من أعضاء اللجنة الأولمبية نفسها".

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اللجنة الأولمبية الأهلي رفض شكوى الأهلي
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