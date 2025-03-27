"موقف صعب".. هل يشارك شيكابالا مع الزمالك أمام سيراميكا؟

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا من المشاركة مع الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وقال خالد الغندور، إن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك يخضع لجلسات في "الجيم" للتأهيل من الإصابة التي يعاني منها، وتعرض لها في مباراة بتروجت بكأس عاصمة مصر.

وأضاف، أن شيكابالا يعاني من كدمة في الركبة تعرض لها في مباراة بتروجت وبات فرص لحاقه بمباراة سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر صعبة جدا.

وكان الزمالك تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد تخطي عقبة سموحة في الجولة الماضية بنتيجة 3\2.