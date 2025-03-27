مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

بني ياس

- -
20:00

العروبة

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"خسائر فادحة".. تطورات جديدة بشأن قرار انسحاب الأهلي من الدوري

12:42 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الزمالك (2)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات جديدة بشأن عودة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بتوصية من شركة الكرة.

ورفضت اللجنة الأولمبية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي، ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لرفضه خوض مباراة الزمالك الماضية بحكام مصريين، واعتباره منسحبا من اللقاء وفوز الزمالك 3\0، مع خصم 3 نقاط أخرى.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن النادي الأهلي استقر بعد اجتماع مجلس الإدارة أمس عبر "زووم" على المشاركة في مسابقة الدوري بسبب توصية شركة الكرة.

وأضاف، أن شركة الكرة أكدت لمحمود الخطيب رئيس النادي، إن الانسحاب من مسابقة الدوري سيأتي بخسائر مالية فادحة بسبب الرعاية وعائد البث وغيره من البنود التي سيضطر الأهلي لتعويضها بجانب الغرامة المالية إذا تم تطبيق أي غرامات من جانب الرابطة على النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال