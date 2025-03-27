"خسائر فادحة".. تطورات جديدة بشأن قرار انسحاب الأهلي من الدوري

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات جديدة بشأن عودة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بتوصية من شركة الكرة.

ورفضت اللجنة الأولمبية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي، ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لرفضه خوض مباراة الزمالك الماضية بحكام مصريين، واعتباره منسحبا من اللقاء وفوز الزمالك 3\0، مع خصم 3 نقاط أخرى.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن النادي الأهلي استقر بعد اجتماع مجلس الإدارة أمس عبر "زووم" على المشاركة في مسابقة الدوري بسبب توصية شركة الكرة.

وأضاف، أن شركة الكرة أكدت لمحمود الخطيب رئيس النادي، إن الانسحاب من مسابقة الدوري سيأتي بخسائر مالية فادحة بسبب الرعاية وعائد البث وغيره من البنود التي سيضطر الأهلي لتعويضها بجانب الغرامة المالية إذا تم تطبيق أي غرامات من جانب الرابطة على النادي.