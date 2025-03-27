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بيسيرو يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

12:02 م الخميس 27 مارس 2025
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب- محمد خيري:

يضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، اللمسات النهائية على خطة الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته على ملعب النادي اليوم، قبل الدخول في معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الكبرى، للمبيت بها حتى موعد المباراة، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين.

وسوف بعقد بيسيرو، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، من أجل شرح مواطن القوة والضعف للمنافس، ووضع الخطة اللازمة لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في ظل التركيز الشديد من أجل الفوز والتأهل لنهائي البطولة.

وكان الزمالك تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد تخطي عقبة سموحة في الجولة الماضية بنتيجة 3\2.

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