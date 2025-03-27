"لا عزاء للمجلس".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن زيزو بعد مكالمة ميدو

كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، أنهى الاتفاق مع أحمد مصطفى زيزو للاستمرار مع الفريق، وتجديد عقده.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بعد شهرين وتحديدا في شهر يونيو، ويحق له التوقيع لأي فريق والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" تحدث معي ميدو منذ يومين، وأكد أن ملف زيزو أصبح شبه منتهي مع الزمالك وقريب من التجديد".

وتابع:" لا عزاء لمجلس الزمالك، بسبب فشله في حسم تجديد ملف زيزو، وهناك عدم ثقة بين الجماهير وإدارة حسين لبيب، والإدارة استعانت بميدو وحازم إمام من أجل حمايتهما من الجماهير".

وأضاف: "بيسيرو بتلك النتائج سيرحل نهاية الموسم، وكان من رأيه ضرورة استكمال جروس الموسم حتى نهايته".