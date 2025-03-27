"أهدر حق جمهوره وهدد اللقب بقوة".. إعلامي يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي هاني حتحوت، رسالة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي، بعد قرار اللجنة الأولمبية، باعتماد قرارات رابطة الأندية، واعتبار الأحمر منسحبا من مواجهة الزمالك الماضية ومهزوما 3\0، ويخصم منه ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الدوري.

وكتب "حتحوت" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تساؤلات منذ اليوم الأول عن انسحاب الأهلي من القمة وتهديده بعدم استكمال المسابقة لم تجد إجابة من النادي.. انتفى المنطق بقرار اللجنة الأوليمبية".

وأضاف: "وهنا بات لزامًا على مجلس إدارة الأهلي أن يعترف أن قراره كان متهورًا، عاند فيه اللوائح، وأهدر حقه وحق جمهوره، وتهددت بقوة فرصه في الحفاظ على لقب الدوري".

وأكمل: "وعلى ذِكر "التعويرة" التي أصبح لابد منها، فالتراجع عن قرار عدم استكمال الدوري سيُلغى بحساب الخسائر المادية العنيفة التي صاحبت، وستصاحب القرار إن استمر".

واختتم: "تحتاج الكرة المصرية لتطوير على كل المستويات نعم، وبكل تأكيد، لكن ليس بالعِند الذي يضر ولا يفيد".