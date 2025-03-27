مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

بني ياس

- -
20:00

العروبة

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"أهدر حق جمهوره وهدد اللقب بقوة".. إعلامي يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

10:47 ص الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
  • عرض 21 صورة
    جماهير الزمالك (2)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
  • عرض 21 صورة
    جماهير الزمالك (1)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
  • عرض 21 صورة
    نزول الزمالك وغياب الأهلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي هاني حتحوت، رسالة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي، بعد قرار اللجنة الأولمبية، باعتماد قرارات رابطة الأندية، واعتبار الأحمر منسحبا من مواجهة الزمالك الماضية ومهزوما 3\0، ويخصم منه ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الدوري.

وكتب "حتحوت" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تساؤلات منذ اليوم الأول عن انسحاب الأهلي من القمة وتهديده بعدم استكمال المسابقة لم تجد إجابة من النادي.. انتفى المنطق بقرار اللجنة الأوليمبية".

وأضاف: "وهنا بات لزامًا على مجلس إدارة الأهلي أن يعترف أن قراره كان متهورًا، عاند فيه اللوائح، وأهدر حقه وحق جمهوره، وتهددت بقوة فرصه في الحفاظ على لقب الدوري".

وأكمل: "وعلى ذِكر "التعويرة" التي أصبح لابد منها، فالتراجع عن قرار عدم استكمال الدوري سيُلغى بحساب الخسائر المادية العنيفة التي صاحبت، وستصاحب القرار إن استمر".

واختتم: "تحتاج الكرة المصرية لتطوير على كل المستويات نعم، وبكل تأكيد، لكن ليس بالعِند الذي يضر ولا يفيد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي هاني حتحوت اللجنة الأولمبية انسحاب الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لا عزاء للمجلس".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن زيزو بعد مكالمة ميدو

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال