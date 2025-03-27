"قبل مباراة الكأس".. تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

وستكون هذه هى المباراة رقم 11، التي تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، حيث سبق وتواجها معا في 10 مباريات من قبل.

وخلال 10 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا في 9 مباريات وحضر التعادل في مباراة واحدة، لم يتذوق فريق سيراميكا طعم الفوز على الفارس الأبيض.

وهذه المباراة، ستكون المواجهة الأولى التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر، حيث سبق وتواجها معا في 9 مباريات من قبل ببطولة الدوري المصري ومباراة في كأس الرابطة المصرية.

وتمكن لاعبو الزمالك، خلال الـ 10 مباريات من تسجيل 21 هدفا في مرمى سيراميكا، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

ويتقاسم ثنائي نادي الزمالك سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو، صدارة هدافي تاريخ مواجهات الفريقين معا.