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لاعب الزمالك يسافر إلى الإمارات لهذا السبب

06:19 ص الخميس 27 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

سافر أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم إلى الإمارات، لإجراء بعض القياسات البدنية، في إحدى المراكز الطبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب اتجه اليوم إلى الإمارات، لإجراء بعض القياسات البدنية، داخل إحدى المراكز التابعة للفيفا، للإطمئنان على ركبته بعد إجراء العملية الجراحية الخاصة بالرباط الصليبي".

وأضاف: "اللاعب انتهى من كافة المراحل التأهيلية، عقب إجراء عملية الرباط الصليبي، سيتم اتخاذ قرار بعد ظهور نتيجة القياسات، سواء بإرسال هذه النتيجة إلى الخبير الألماني الذي أجرى العملية للاعب أو بسفر اللاعب إلى ألمانيا ولكن لم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن".

ويذكر أن حمدي، كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية العالم الماضي، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض وحصد لقب البطولة.

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