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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر والقناة الناقلة

05:15 ص الخميس 27 مارس 2025
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    الزمالك ضد بتروجيت(10)
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    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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    تدريبات الزمالك لمواجهة الجونة
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كتب - محمد عبد السلام:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة يوم غدا الجمعة الموافق 28 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري للبطولة، والتي حددت قناة "أون سبورت 1" لنقل المباراة.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين بيراميدز والبنك الأهلي.

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نادي الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا كأس مصر
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