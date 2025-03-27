"تمارض ورفض ومشادة".. أزمات حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر

كتبت-هند عواد

شهدت مباراة منتخب مصر وسيراليون، غضب مصطفى محمد مهاجم الفراعنة ونانت الفرنسي أثناء استبداله في بداية الشوط الثاني، لينضم الموقف إلى سلسلة من الأزمات التي شهدتها الفترة الماضية تحت قيادة العميد حسام حسن.

وعلق حسام حسن على تصرف مصطفى محمد، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم أشاهد لقطة خروج مصطفى محمد حتى الآن، لكنه لاعب دولي ومحترف حال رأيت إنه خرج عن النص، سيتم التعامل معه فورا".

واعتذر مصطفى محمد عما بدر منه، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "توضيح، أنا لم أقصد الإساءة أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب أو الجمهور العزيز وأقدم اعتذاري عن هذا الموقف غير مقصود".

ولا تعد هذه الأزمة الأولى للاعب في منتخب مصر منذ تولي العميد حسام حسن، إذ سبقه إمام عاشور وأحمد حجازي، إضافة إلى أزمة عدم انضمام بعض اللاعبين إلى معسكر الفراعنة.

تمارض إمام عاشور وشرط حسام حسن

بدأت أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مع حسام حسن مدرب منتخب مصر، عندما غادر اللاعب معسكر سبتمبر 2024، بسبب إصابته في الركبة، ليغيب عن مباراة كاب فيردي.

ومنذ تلك اللحظة لم ينضم إمام عاشور إلى معسكرات منتخب مصر، وتحدث حسام حسن للمرة الأولى عن أزمته مع عاشور، وقال في المؤتمر الصحفي مساء أمس: "استبعاد إمام عاشور قرار انضباطي وعودته مرهونة بالاعتذار للشعب المصري، الأخطاء التي ارتكبها إمام لا تغتفر، حيث تمارض مرتين، وامسك بقدمه مدعيا الإصابة في التدريبات دون سبب، وبعدها بيومين شارك مع فريقه".

مشادة حجازي مع حسام حسن ومغادرة معسكر المنتخب

شهدت مباراة مصر وكاب فيردي، مشادة كلامية بين حسام حسن وأحمد حجازي مدافع المنتخب، بعدما رفض اللاعب المشاركة كبديل في اللقاء.

وتصاعدت الأزمة إلى ما بعد المباراة، إذ أن حجازي غاب عن تدريبات منتخب مصر في صباح اليوم التالي، قرر الجهاز الفني استبعاده من مباراة بوتسوانا.

عبد المنعم يرفض الانضمام لمعسكر منتخب مصر

رفض محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، الانضمام إلى كتيبة حسام حسن، في معسكر سبتمبر، بسبب رغبته في التركيز فريقه المنضم إليه حديثا.

وسبقه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، الذي طلب ناديه إعفائه من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها في يناير 2024.