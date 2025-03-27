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اللوائح ثابتة.. رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية يكشف تفاصيل شكوي الأهلي

01:40 ص الخميس 27 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أكد اللواء شريف القماطي إن "لجنة الأندية والهيئات والقيم هي لجنة تابعة للجنة الأولمبية، ويجب أن يترأسها عضو من أعضاء اللجنة الأولمبية، وهي مختصة بمراجعة كل ما يعرض عليها من مشاكل تتعلق باللوائح."


وأشار القماطي في تصريحات تلفزيونية عبر عبر برنامج بوكس تو بوكس إلى أن "النادي الأهلي أرسل شكاوى على مرحلتين، حيث طلب ضرورة التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة لتجنب إهدار حقوق الأندية. وكانت الشكوى الثانية تتعلق بتضرر الأهلي من قرار الرابطة، مع التأكيد على أنه لم ينسحب من مباراة القمة."

وأضاف: "طلبنا رد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، حيث أكدت الرابطة صحة موقفها وأن الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب، بل إن الرابطة هي من طلبت حكامًا أجانب، بينما أعلن اتحاد الكرة عن وجود طاقم تحكيم مصري."

وتابع: "الرابطة أكدت أنها طبقت اللائحة على الأهلي بسبب انسحابه من المباراة، في حين أكد اتحاد الكرة أن الأهلي لم يطلب حكامًا أجانب، بل أن الرابطة هي من طلبت ذلك. الأهلي لم يذكر في شكواه طلب حكام أجانب."

وأوضح القماطي أن "اللجنة ناقشت شكوى الأهلي من منظور اللوائح فقط، ولم يتم التطرق إلى أي تفاصيل فنية، تم النظر في ردود الرابطة واتحاد الكرة دون الرد على طلب الأهلي لعقد جلسة استماع."

وفي الختام، قال: "اللائحة والشواهد ثابتة، ولذلك تم اتخاذ القرار بسرعة، ولم يكن هناك أي تواصل مع أي جهة للتأثير على قرارنا."

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