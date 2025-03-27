مصدر يكشف لمصراوي سبب جلسة زيزو المرتقبة مع لجنة التخطيط بالزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جلسه أحمد سيد زيزو مع إدارة نادي الزمالك، ستكون بهدف الاتفاق على المقابل المادي الخاص بتجديد عقد اللاعب مع النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "جلسة زيزو مع لجنة التخطيط بالنادي، ستكون بهدف تقريب وجهات النظر بين النادي واللاعب والاتفاق على مقابل مادي لتجديد عقد اللاعب".

وأضاف: "الأمور التفاوضية بين النادي واللاعب تقترب بشكل كبير، لكن لن يتم الاتفاق حتى الآن مع اللاعب على التجديد وتوقيع العقود".

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ29 عاما مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ويذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أشارت خلال الأيام الماضية إلى توقيع اللاعب على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي، بعقد لمدة 4 سنوات.

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