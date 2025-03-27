شوبير يكشف موقف النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، على استمرار الأهلي في التصعيد ضد قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن أزمة مباراة القمة وانسحاب المارد الأحمر من اللقاء، مشيرا إلى تفكير إدارة النادي في التصعيد حتى الوصول إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قامت باعتبار الأهلي مهزوما في لقاء القمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بعد الانسحاب من مباراة القمة، بالإضافة إلى خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال شوبير خلال برنامجه حارس الأهلي، الذي يقدمه عبر قناة النادي: "الأهلي قام بتقديم شكوى إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري، من وجهة نظري الأهلي سيستمر في تصعيده بخصوص أزمة مباراة القمة، حتى الوصول إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأضاف: "تم تقديم طلب من الأهلي ورابطة الأندية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلا أن هذا لم يتم تنفيذه من قبل الاتحاد".

واختتم شوبير تصريحاته: "كان بإمكان اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، من أي مكان بالعالم بما في ذلك المنطقة العربية الأقرب لنا لتفادي هذه الأزمة، التي تعرضنا لها".

ويذكر أن الأهلي، قرر عدم المشاركة في مباراة القمة الماضية، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه مجلس إدارة القلعة الحمراء.