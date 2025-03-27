"الموعد المنتظر".. الزمالك يحسم مستقبل زيزو ومفاجأة مرتقبة

يترقب الجميع داخل نادي الزمالك، مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، الذي اقترب عقده من النهاية مع نادي الزمالك.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بعد شهرين وتحديدا في شهر يونيو، ويحق له التوقيع مع أي نادي حاليا، والانتقال إليه بنهاية الموسم مجانا، دون استفادة نادي الزمالك.

ويرغب مسؤولو الزمالك في استمرار اللاعب وتجديد عقده، خاصة وأنه من القوام الأساسي، وعدم تركه يرحل بشكل مجاني دون استفادة النادي الأبيض ماليا.

زيزو تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية وبمبالغ مالية مميزة، ولكن نادي الزمالك رفض ترك اللاعب، وأصر على استمرار وتجديد عقده ولكن لم يحدث حتى الآن أي اتفاق بين الطرفين.

الموعد المنتظر لجلسة الحسم

واشتعلت الأمور في الفترة الأيام الماضية، بعدما كشف عدد من التقارير الصحفية توقيع زيزو للنادي الأهلي، بعدما تم الاتفاق بين مسؤولي الأحمر ووالده على جميع الأمور المالية.

نادي الزمالك نفى هذا الأمر، وأرسل عقدا للاعب بقيمة مالية هي الأكبر في تاريخ أي لاعب مصري، على أن يتم الرد خلال أسبوع من تاريخ العرض.

وبعدها تدخل أحد المحبين وتحدث مع اللاعب وأكد له تمسك النادي الأبيض به، ورغبتهم في تجديد عقده بمقابل مادي مرضي لجميع الأطراف، وتم تحديد جلسة يوم السبت المقبل، عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في قبل نهائي الكأس لحسم الأمور بشكل رسمي، سواء بالتجديد أو الرحيل.

ربما تشهد الجلسة مفاجأة، حال رفض اللاعب الطلبات المالية، يتم عرض مبدأ التجديد والخروج على سبيل الإعارة، في ظل تمسك الزمالك باستمرار اللاعب وعدم تركه يرحل بشكل مجاني، خوفا من الانتقال إلى الأهلي.