"ظاهرة زيزو و3 أهداف نادرة".. كيف استفاد الزمالك من التوقف الدولي؟

ويعد نادي الزمالك، من الفرق التي استفادت من هذه الفترة، نظرا لمشاركة عدد من لاعبيها مع منتخباتهم، والمساهمة بشكل إيجابي، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر.

وتواجد من نادي الزمالك خمسة لاعبين في منتخب مصر وهم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبدالمجيد ونبيل عماد دونجا، بينما تواجد في منتخب تونس المهاجم سيف الدين الجزيري.

3 أهداف نادرة في التوقف الدولي

ونجح لاعبو الزمالك في الظهور بشكل مميز خلال المشاركة مع المنتخبات، حيث استعاد أحمد سيد زيزو، نغمة التهديف "النادرة" مع المنتخب الوطني، وأحرز هدفين في مواجهتي إثيوبيا وسيراليون.

وأحرز "زيزو" طوال مسيرته الدولية مع منتخب مصر هدفين، وزاد من أهدافه الدولية إلى 4 بعدما أحرز هدفين الجولتين الماضيتين.

وفي المقابل، تألق سيف الجزيري، خلال المشاركة مع المنتخب التونسي، وعاد هو الآخر لنغمة التهديف الدولي بعد غياب طويل تخطى عام كامل، حيث أحرز هدف منتخب تونس في مرمى مالاوي في الجولة الماضية.

وخاض الجزيري 37 مباراة دولية بقميص تونس سجل 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا.