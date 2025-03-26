شوبير يكشف كيف يفكر الأهلي في حل أزمة انسحابه من الدوري

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الحلول التي يفكر فيها مجلس إدارة النادي بعد قرار انسحابه الأخير من بطولة الدوري، وذلك في برنامجه التلفزيوني عبر قناة الأهلي.

وأشار شوبير أن الأهلي بذل كل جهده لإبراز أهمية تحسين المنظومة الكروية في مصر وزيادة الانضباط داخلها، قائلاً: "الأهلي عمل كل ما في وسعه لإلفات نظر المنظومة بأنها مُقصرة وتحتاج إلى انضباط أكبر".

وتابع: " أحيانًا تخرج من الملعب وأنت مصاب، ولكن تقول لنفسك لا بأس، لأنني بدأت أضع نظامًا جديدًا لكرة القدم في مصر."

وتطرق : " هناك مقترح بأن يستكمل الأهلي الدوري بفريق مواليد 2005، ولكني أرفض هذا الاقتراح بشكل قاطع، قائلاً: "أنا ضد هذا الكلام تمامًا، تجربة طلائع الجيش في كأس الرابطة كانت مريرة، والأهلي لا يشارك في أي بطولة إلا عندما يكون الفريق جاهزًا للظهور بشكل جيد."

وأضاف: "أمامنا سبع مباريات متبقية، وإذا فزنا بها جميعًا، سنكون بطل الدوري الفعلي، وأنا أضمن أيضًا أنني سأكون موجودًا في إفريقيا، وأقول للجميع إنني اتخذت موقفي وأنا في الملعب أفوز وأرد عليكم."

واختتم شوبير : "من المستحيل أن يتقبل أي مشجع أهلاوي خسارة فريقه كما حدث في مباراة طلائع الجيش، متمنيًا أن يتخذ مجلس الإدارة القرار الصحيح في النهاية، وأكد دعمه الكامل لقرارات الأهلي. وقال: "في النهاية، المجلس هو الذي سيقرر ونحن سندعمه في اختياراته، وأقول دائمًا إنه من المستحيل إرضاء الجميع."