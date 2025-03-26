مصدر يكشف آخر تطورات أزمة مصطفى محمد مع الجهاز الفني للمنتخب

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، التفاصيل الخاصة بأزمة مصطفى محمد مع الجهاز الفني للفراعنة، مشيرا إلى موقف الجهاز الفني من ضم اللاعب مستقبلا إلى معسكرات منتخب مصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصطفى محمد قام بالاعتذار إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب مباراة سيراليون أمس، بسبب ما بدر منه عقب تبديله في اللقاء".

وأضاف: "الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن تقبل اعتذار اللاعب، إلا أن قرار انضمامه في معسكرات المنتخب الفترة المقبلة، سيظل في يد حسام حسن المدير الفني للفراعنة".

وكان مصطفى محمدن تم استبداله أمس في مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في الدقيقة 57 ليخرج اللاعب غاضبا من الملعب، قبل أن تلتقطه عدسات الكاميرات وهو يتلفظ ببعض العبارات.

ويذكر أن منتخب مصر، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره منتخب سيراليون، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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