إمام عاشور يفاجئ متابعيه بصورة مع نجم الزمالك السابق

كتب- محمد عبدالهادي:

فاجأ إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له رفقة لاعب نادي الزمالك السابق محمود علاء.

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة محمود علاء مدافع الزمالك السابق ومجموعة من زملائه، وعلق عليها بوضع إيموجي قلب باللونين الأحمر والأبيض.

جدير بالذكر أن الثنائي تواجدًا معًا من قبل في صفوف نادي الزمالك، قبل أن يخوض كل منهما رحلة مختلفة، حيث يتواجد عاشور مع النادي الأهلي، بينما انتقل محمود علاء مؤخرًا للإتحاد السكندري.

وكان محمود علاء قد خاض فترة احتراف قصيرة مع السويحلي الليبي الموسم الماضي، قبل أن يفسخ تعاقده بالتراضي ويعود للدوري المصري.

بينما يتصدر إمام عاشور مع النادي الأهلي، ترتيب قائمة هدافي الدوري المصري للموسم الجاري، وذلك برصيد 9 أهداف.