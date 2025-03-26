أبو ريدة يستقبل سكرتير الكاف لبحث شؤون الكرة الأفريقية

كتبت - نهى خورشيد:

استقبل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، فيرون موسينجو أومبا سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك بمقر الجبلاية.

وجاءت زيارة أومبا في إطار مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم الأفريقية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين المصري والأفريقي.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي شارك في المباحثات التي تناولت قضايا مختلفة تخص كرة القدم في القارة السمراء.

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