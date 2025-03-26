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أبو ريدة يستقبل سكرتير الكاف لبحث شؤون الكرة الأفريقية

08:51 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 6 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 6 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 6 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
  • عرض 6 صورة
    صبحي و أبوريدة يدعمان المنتخب قبل مباراة إثيوبيا كتب ـ محمد الميموني: شهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لدعم اللاعبين قبل
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كتبت - نهى خورشيد:

استقبل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، فيرون موسينجو أومبا سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك بمقر الجبلاية.

وجاءت زيارة أومبا في إطار مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير كرة القدم الأفريقية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين المصري والأفريقي.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي شارك في المباحثات التي تناولت قضايا مختلفة تخص كرة القدم في القارة السمراء.

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هاني أبو ريدة اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري
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