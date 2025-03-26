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تعليق قوي من رئيس قناة الأهلي السابق على قرارات اللجنة الأولمبية

08:41 م الأربعاء 26 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، على قرار اللجنة الأولمبية، برفض شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "اللجنة الأوليمبية طلعت بيان، وفاهمة أن الأهلى لجأ لها لتنصفه، ابسلوتلى لأ".

وأضاف: "أنت مجرد كوبري للمحكمة الرياضية الدولية "الكاس"، إجبارى كان لازم أمر عليك".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، أصدرت قرار برفض شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية وتأييد اعتبار الأهلي مهزوما أمام الزمالك بثلاثية، مع خصم ثلاث نقاط من الفريق بنهاية الموسم.

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محمد العدل النادي الأهلي الأهلي والزمالك عقوبات رابطة الأندية اللجنة الأولمبية المصرية
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