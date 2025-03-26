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"بعد توصية شركة الكرة".. مصدر يكشف الخسائر المالية للأهلي حال الانسحاب من الدوري

07:15 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، الخسائر المالية التي قد يتعرض لها النادي، في حال الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، طبقا للتقرير الذي تم تقديمه من شركة الكرة إلى مجلس إدارة النادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "التقرير الذي تم تقديمه من شركة الكرة بالنادي الأهلي إلى مجلس الإدارة، أوضح أن النادي قد يتعرض لخسائر مالية تصل إلى 500 مليون جنيه حال الانسحاب من بطولة الدوري المصري".

وأضاف: "الشركة أخطرت مجلس الإدارة، أنه قد يكون هناك بعض الأزمات التسويقية التي قد تهدد مشاركة الفريق في مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وكان الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بسبب إسناد القمة لحكام مصريين.

ويذكر أن اللجنة الأولمبية، أعلنت اليوم رفض الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وتأييد قرار الرابطة، باعتبار الأهلي مهزوما أمام الزمالك، بجانب خصم ثلاث نقاط من الفريق في نهاية الموسم.

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