سيف الجزيري يصل إلى القاهرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي

كتب - يوسف محمد:

وصل عصر اليوم الأربعاء إلى القاهرة، نجم نادي الزمالك ومنتخب تونس سيف الدين الجزيري، بعد إنتهاء مشاركته رفقة منتخب تونس، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وينتظم الجزيري في تدريبات الفارس الأبيض غدا الخميس، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الجزيري ظهر بمستوى مميز رفقة منتخب تونس، خلال مواجهتي ليبيريا ومالاوي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث تمكن من تسجيل هدف في شباك مالاوي.

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