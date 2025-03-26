أوصت شركة الكرة بالنادي الأهلي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، باستكمال بطولة الدوري وعدم الانسحاب من المسابقة، بعد قرار اللجنة الأولمبية، بتأييد العقوبات التي قامت بتوقيعها رابطة الأندية المصرية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "شركة الكرة بالنادي أوصت مجلس إدارة النادي، باستكمال بطولة الدوري المصري بشكل طبيعي، عدم الانسحاب من المسابقة كما ذكر المجلس في وقت سابق".

وأضاف: "تم تقديم تقريرا كاملا من قبل شركة الكرة وقدم إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، لتوضيح الخسائر المادية التي سوف يتعرض لها النادي، في حال اتخاذ قرار الانسحاب من بطولة الدوري".

وكان النادي الأهلي، قرر عدم خوض مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الجاري، بسبب إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء.

وقررت اللجنة الأولمبية اعتبار الأهلي منسحبا من اللقاء، اعتباره مهزوما في اللقاء، بالإضافة إلى خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

واتجه المارد الأحمر إلى اللجنة الأولمبية، لتقديم شكوى ضد رابطة الأندية المصرية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أن تقرر اللجنة اليوم تأييد قرار الرابطة ورفض شكوى النادي الأهلي.

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