الزمالك وبيراميدز يثيران الجدل بعد قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة الأهلي

كتب - نهى خورشيد

أثار نادي بيراميدز الجدل بعد نشره صورة للاعبه عبدالرحمن مجدي عبر حساباته الرسمية مرفقة بإيموجي الضحك، بالتزامن مع قرار اللجنة الأولمبية المصرية برفض شكوى النادي الأهلي ضد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة أمام الزمالك.

كما نشر نادي الزمالك عبر حساباته، منشور مشابه بصورة لحارسه محمد صبحي بإيموجي، مع تعليق:"الزمالك أولاً.. أكبر قلعة رياضية".

وكانت اللجنة الأولمبية قد أيدت قرارات الرابطة، التي اعتبرت الأهلي منسحبًاً من المباراة وخاسراً أمام الزمالك بنتيجة 3-0 مع خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم.