"تأهيل زيزو وعودة الدوليين".. كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وشهد المران انتظام الخماسي الدولي أحمد مصطفى "زيزو"، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمد عواد، وحسام عبد المجيد، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر، كما انضم محمد السيد بعد عودته من البطولة الدولية للمنتخبات الأولمبية في قطر.

وانضم كذلك للأبيض التونسي سيف الدين الجزيري بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية غداً الخميس.

وخصص الجهاز الفني برنامجًا تأهيلياً خاصاً لـ"زيزو" ومحمد السيد لتجنب الإرهاق، ليخوض تدريباته داخل الملعب قبل استكمالها في صالة الجيمانيزيوم.

على الجانب الآخر، واصل مصطفى شلبي نجم الأبيض السابق تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، بسبب إصابته السابقة بكدمة في الساق.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.