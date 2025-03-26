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"دولة القانون".. ميدو يعلق على قرار الأولمبية برفض شكوى الأهلي

04:10 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    نزول الزمالك وغياب الأهلي (1)
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كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية الحالية بالنادي، على قرار اللجنة الأولمبية برفض شكوى النادي الأهلي واعتباره منسحبا في لقاء القمة.

وأعاد ميدو نشر بيان اللجنة الأولمبية، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "مصر دولة القانون مصر فوق الجميع".

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانا رسميا، رفضت فيه شكوى الأهلي واعتماد انسحابه من مباراة القمة، وعدم ثبوت تقدمه بطلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع نادي الزمالك.

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