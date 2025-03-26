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خبير لوائح يكشف موقف الأهلي بعد رفض الأولمبية شكواه: كيف يمكن أن يصعد؟

03:42 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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كتبت-هند عواد:

كشف خبير اللوائح محمد بيومي، الموقف الحالي للنادي الأهلي بعد رفض شكواه من اللجنة الأولمبية بشأن مباراة القمة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، رفض شكوى النادي الأهلي، بشأن أزمة مباراة القمة. وأيدت في بيان اليوم، قرار رابطة الأندية باعتبار الأحمر منسحبا وخصم 6 نقاط من رصيده.

وذكر بيان اللجنة الأولمبية، أنه لم يثبت تقديم الأهلي طلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، كما أن خطاب رابطة الأندية جاء قبل المباراة بيومين، وتعيين طاقم التحكيم حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنه "يمكن للأهلي في هذه المرحلة اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وردا على مطالبات البعض للأهلي بالتوجه للمحكمة الرياضية، قال بيومي: لا، لا يمكن للأهلي التوجه حاليا للمحكمة الرياضية فهي الخطوة التالية. وأكد أنه: "من حق النادي التظلم للفيفا حاليا، لكن وضعه القانوني ضعيف ومن المرجح أن يخسر النزاع، لأنه بالفعل انسحب من المباراة".

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الأهلي موقف الأهلي رفض شكوى الأهلي اللجنة الأولمبية ازمة مباراة القمة
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