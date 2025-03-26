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"هو السبب لأنه بيراضي النجوم".. نجم الأهلي السابق ينتقد حسام حسن

03:36 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    حسام حسن وزيزو
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    حسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    حمدي فتحي وحسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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كتب- محمد خيري:
انتقد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أداء منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، في مباراة سيراليون، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":"لا يوجد فريق يلعب بشكل جيد ويخسر، وده شئ نادر، ولكن هناك من يلعب بشكل سيئ ويخسر".

وتابع:" مجموعة مصر ليست قوية، والمنتخب يمتلك قائمة جيدة وتضم لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه بجانب مصطفى محمد ومحمد عبدالمنعم".

وشدد:" أداء منتخب مصر، مسئولية حسام حسن، وقد تكون طريقة اللعب غير مناسبة للاعبين، وجميع الظروف كانت مهيئة لتقديم مباراة كبيرة".

وأضاف:" هل بالشكل ده، المنتخب هيقدر يفوز ببطولة أمم إفريقيا؟.. وأنا أحب حسام حسن، وأتمنى التوفيق له في أمم إفريقيا وتصفيات أمم إفريقيا، ولكن الطريقة التي يلعب بها وتواجد زيزو وصلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد، لترضيه اللاعبين".

وأوضح:" وطريقة منتخب مصر، لا تتناسب مع إمكانيات لاعبي منتخب مصر والأفضل اللعب بطريقة 4-4-2".

وزاد:" منتخب مصر لم يواجه فريق كبير مع حسام حسن، حتى الأن والفريق الكبير الوحيد الذي واجهنا كان كرواتيا وخسرنا وهل طريقة اللعب وتواجد زيزو، ستفيد أمام المنتخبات الكبيرة".

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حسام حسن أحمد بلال مباراة سيراليون تصفيات كأس العالم
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